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Dünyada bankalar batacak mı? Kriz dalga dalga devam eder mi? Kemal Kılıçdaroğlu'nun IMF vaadini hatırlattı: Burada çıkarılacak ders...

A Haber
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Giriş: 17.03.2023 10:19
İsviçre merkezli Credit Suisse'in içinde bulunduğu krizden çıkabilmesi için İsviçre Merkez Bankası müdahale etti. Credit Suisse'e 54 milyar dolarlık borç verildi. Bu adım piyasaları sakinleşitrdi ancak uzmanlara göre küresel bankacılık piyasasında yeni sarsıntılar yaşanabilir. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdem, muhalefetin "IMF ve yüksek faiz" vaadlerini hatırlattı bu krizden çıkarılacak sonucu anlattı.
Kılıçdaroğlunun IMF vaadini hatırlattı! KILIÇDAROĞLU'NUN IMF VAADİNİ HATIRLATTI!

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