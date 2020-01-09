Dünya Bankası "Küresel Ekonomi" raporunu yayınladı | Türkiye pozitif büyüyecek

Dünya Bankası Küresel ekonomi raporunu yayımladı. Buna göre Türk ekonomisi pozitif büyüyecek. Türkiye için 2019'a ilişkin daha önce yüzde 1 olarak tahmin edilen daralma rakamı da revize edildi. Buna göre Türkiye ekonomisinde 2019'da daralma olmayacak. Raporda, 2020 büyüme tahmini yüzde 3, 2021 yılı büyüme tahmini ise yüzde 4 seviyesinde sabit tutuldu.