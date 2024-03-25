Döviz ve altın fiyatları yükselecek mi?

Faiz kararı piyasalara nasıl yansıdı? Seçim haftasında borsa, altın ve döviz piyasasında neler bekleniyor? Altında ne bekleniyor? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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