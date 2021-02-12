Sabah Gazetesi yazarı Kerem Alkin döviz rezervlerine yönelik kara propaganda ve çarpıtlamalara ilişkin önemli bir yazı kaleme aldı. Alkin, "rezervlerin matematiği ve çarpıtmalar" başlıklı yazısında önemli noktalara dikkat çekti. Döviz rezervi üzerinden amaç spekülasyon mu? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında konunun perde arkasını anlattı. İşte Türkiye'nin döviz rezervi gerçeği...

Sabah Gazetesi yazarı Kerem Alkin döviz rezervlerine yönelik kara propaganda ve çarpıtlamalara ilişkin önemli bir yazı kaleme aldı. Alkin, "rezervlerin matematiği ve çarpıtmalar" başlıklı yazısında önemli noktalara dikkat çekti. Döviz rezervi üzerinden amaç spekülasyon mu? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında konunun perde arkasını anlattı.

O açıklamalardan satır başları;

İŞTE TÜRKİYE'NİN DÖVİZ REZERVİ GERÇEĞİ

Hocam tekniğini çok güzel anlatmış. Ama ben biraz perde arkasından bahsedeyim. Bütün mesele Türkiye bu pandemi sürecinde neden diz çökmedi? Neden IMF'nin kapısına gitmedi? Neden bu aşıları düzgün bir şekilde getirdi? Bütün ülkeler aşı peşinde koşarken Türkiye bu organizasyonu çok iyi bir şekilde yaptı ve vatandaşlarını aşıyla buluşturdu. Neden ekonomisi çökmedi? Bütün dert buydu. Aslında içeride dışarıda beklenti de buydu 2020 yılında.

EKONOMİ YÖNETİMİ VE HÜKÜMETİ HEDEF ALDILAR

2018 ve 2019 yılında kurumuza saldırılar oldu. Yurt dışından saldırılar oldu hem de seçimlerin hemen öncesinde oldu. Hemen ekonomi yönetimi aktif bir şekilde tedbirlerini aldı. 2019 yılının Eylül ayında Yeni Ekonomi Programı açıklandı. 2019 yılında Türkiye bütün aksi görüşlere rağmen 6.8 milyar dolar cari fazla vererek hem cari fazla vermiş hem de büyümüş. Türkiye cari fazla vererek büyüyeceğini de göstermiş 2019'da. 2020 işte bunun meyvelerinin toplanacağı yıldı aslında ama ne oldu felaketlerle başladı. O felaketler sonunda bize de geldi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bütün insanlığın gördüğü en büyük ekonomik ve küresel sağlık krizini yaşadı Türkiye ve dünya. Bir savaş veriyor dünya ve hala da bu savaş devam ediyor. Sanki 2020 yılında hiçbir şey olmamış biz normal bir hayat yaşıyormuşuz gibi yorumlar yapılıyor. Türkiye 52 milyar TL sadece sosyal yardımlar yapılmış. Çok dinamik bir süreci işletmiş. Aslında bütün mesele o dönem ki ekonomi yönetimi ve hükümet. Bunu hedef almışlar.

NEDEN DİZ ÇÖKMEDİ BUNUN DERDİNDELER

Bir rezerv tartışması başlattılar. Merkez Bankası'nın internet sitesi açık herkes de girebilir. Çarpıtan kişiler de girebilir. Mesele çarpıtalım bir dönemi karalayalım niçin bu ülke diz çökmedi bunun derdindeler. Bütün dünyada Merkez Bankaları virüsün üzerine para attılar. Koca koca ülkeler para basmaya başladılar. Türkiye para basmadan vatandaşının nakit ihtiyacını karşıladı. İş verenleri korudu işçileri korudu. Türkiye Çin ve Vietnam'la birlikte dünyada 2020'yi pozitif büyüyerek geçiren 3 ülkeden birisi oldu. Bu kimin başarısı? O dönem ekonomi yönetiminin aldığı tedbirlerin başarısıdır.