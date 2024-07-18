Domates tarlada 4 TL, markette 40 TL! Tarladan markete fiyat uçurumunun nedeni ne?

Çanakkale'de hasat edilen coğrafi işaretli domatesin kilosu tarlada 4 lira. Ürün marketlerde ise 30 ile 40 lira arasına satılıyor. Peki bu aradaki fiyat farkının nedeni ne? Sorunun cevabını üreticiye yetkililere ve tüketici derneği sorduk? İşte cevabı…

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