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01.11.2019

Dolar yeni aya nasıl başladı? 1 Kasım Cuma Dolar/TL ne kadar? Dolar yükselecek mi düşecek mi? |Video

Dolar yeni aya nasıl başladı? 1 Kasım Cuma günü Dolar/TL ne kadar? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında dolar ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Dolar/TL ABD'nin yaptırım açıklamaları sonrası geçtiğimiz gün 5.7720 seviyesine kadar yükselse de kalıcı olamayarak yönünü aşağı çevirdi. Dün illikit piyasada 5.70'in altını gören dolar/TL güne 5.70 civarından başladı. Dünkü işlem gününde dolar en düşük 5.6975 lira ve en yüksek 5.7266 lirayı gördükten sonra, 5.72 - 5.73 lira aralığında seyretti. Peki, bugün (1 Kasım Cuma) Dolar/TL ve Euro/TL ne kadarı? Altın fiyatlarında son durum ne? Borsa İstanbul'da en gücen oranlar... |CANLI TAKİP...

Dolar yeni aya nasıl başladı? 1 Kasım Cuma günü Dolar/TL ne kadar? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında dolar ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Dolar/TL ABD'nin yaptırım açıklamaları sonrası geçtiğimiz gün 5.7720 seviyesine kadar yükselse de kalıcı olamayarak yönünü aşağı çevirdi. Dün illikit piyasada 5.70'in altını gören dolar/TL güne 5.70 civarından başladı. Dünkü işlem gününde dolar en düşük 5.6975 lira ve en yüksek 5.7266 lirayı gördükten sonra, 5.72 - 5.73 lira aralığında seyretti.

Peki bugün (1 Kasım Cuma) Dolar/TL ve Euro/TL ne kadarı? Altın fiyatlarında son durum ne? Borsa İstanbul'da en gücen oranlar... |CANLI TAKİP...

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