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15.04.2020

Dolar ve altındaki yükseliş sürecek mi? Faruk Erdem canlı yayında yorumladı |Video

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında döviz kuruyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Dolar yükselmeye devam edecek mi? Altın fiyatları ne zaman düşüşe geçer? Son gelişmeleri aktaran Erdem, "Dolar 6.70'in üzerinde kalmaya devam ettiği sürece altının gramı 360 liranın altına düşmez" ifadelerini kullandı.

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında döviz kuruyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Dolar yükselmeye devam edecek mi? Altın fiyatları ne zaman düşüşe geçer? Son gelişmeleri aktaran Erdem, "Dolar 6.70'in üzerinde kalmaya devam ettiği sürece altının gramı 360 liranın altına düşmez" ifadelerini kullandı.

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