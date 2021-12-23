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Dolar silahı nasıl terse döndü? Döviz kuru daha da gerileyecek mi? 2023'e doğru ekonomi alanında başka hangi adımlar atılacak?

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Giriş: 23.12.2021 13:14
Güncelleme:23.12.2021 13:41
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ekonomi paketi piyasada karşılık buldu ve güven ortamı oluştu. Doların sert düşüşü ve piyasaya gelen istikrar ile yeni bir dönem başlarken ekonomik paketin iletişim boyutu da görevliler tarafından açıklanıyor. Peki bundan sonra ne yapılmalı? Ekonomik model nasıl ilerlemeli? Başkan Erdoğan’ın etkisi nasıl oldu? Gündemin öne çıkan başlıklarını iletişimci yazar Ali Saydam, Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir değerlendirdi.
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