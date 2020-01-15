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15.01.2020

Dolar ne kadar oldu? Altında son durum? Euro yükselecek mi? Borsa'da rekor üstüne rekor! Uzman isim canlı yayında anlattı

Hafta içi her gün A Haber ekranında Erkan Tan'ın sunumuyla canlı yayınlanan "Sabah Ajansı" programına katılan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem ekonomide yaşanan son dakika gelişmelerini değerlendirdi. Yatırımcılara uyarılarda bulundu. Altın almak için hangi fiyat beklenmeli? Altın almalı mı satmalı mı? Dolar TL ne kadar? Euro TL ne kadar? Borsa İstanbul'daki yükseliş devam edecek mi? Faruk Erdem tüm bu soruların yanıtını canlı yayında verdi. İşte 15 Ocak 2020 Çarşamba günü canlı döviz kuru fiyatları...

Hafta içi her gün A Haber ekranında Erkan Tan'ın sunumuyla canlı yayınlanan "Sabah Ajansı" programına katılan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem ekonomide yaşanan son dakika gelişmelerini değerlendirdi. Yatırımcılara uyarılarda bulundu. Altın almak için hangi fiyat beklenmeli? Altın almalı mı satmalı mı? Dolar TL ne kadar? Euro TL ne kadar? Borsa İstanbul'daki yükseliş devam edecek mi? Faruk Erdem tüm bu soruların yanıtını canlı yayında verdi.

İşte 15 Ocak 2020 Çarşamba günü canlı döviz kuru fiyatları...

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