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Videolar Ekonomi Videoları Dolar euro ve borsada son durum ne? Uzman isim canlı yayında yorumladı (04.06.2020)

Dolar euro ve borsada son durum ne? Uzman isim canlı yayında yorumladı (04.06.2020)

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Giriş: 04.06.2020 13:59
Güncelleme:04.06.2020 13:59
Dolar euro ve borsadaki son dakika gelişmelerini A Haber canlı yayında değerlendiren Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, dolar ve euro ile ilgili pek bir değişikliğin gözlemlenmediğini söyledi. Erdem, bugün Avrupa Merkez Bankası tarafında gerçekleştirilecek toplantıda yeni kararlar çıkmasının ve bununda euronun dolar karşısında daha güçlü duruma geleceğini açıkladı. Borsadaki hızlı yükseliş konusunda da yatırımcıları temkinli olunması konusunda uyardı. 4 Haziran dolar euro fiyatların ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...

Dolar euro ve borsadaki son dakika gelişmelerini A Haber canlı yayında değerlendiren Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, dolar ve euro ile ilgili pek bir değişikliğin gözlemlenmediğini söyledi. Erdem, bugün Avrupa Merkez Bankası tarafında gerçekleştirilecek toplantıda yeni kararlar çıkmasının ve bununda euronun dolar karşısında daha güçlü duruma geleceğini açıkladı. Borsadaki hızlı yükseliş konusunda da yatırımcıları temkinli olunması konusunda uyardı. 4 Haziran dolar euro fiyatların ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...

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