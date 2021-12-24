24 Aralık 2021, Cuma
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Dolar düştü gözler market etiketlerinde! Aydın Ağaoğlu zincir marketlere seslendi: Çıktığı süratle aynı oranda indirim bekliyoruz
Son dakika haberi... Dövizdeki hızlı düşüşle birlikte herkesin merak ettiği soru marketlerdeki etiketlere yansıyacak mı? Kurdaki sert düşüş etiketlere nasıl yansıdı? Ayrıntıları A Haber muhabiri Melis Coşan İslamoğlu aktardı. Tüketici Konfederasyonu Onursal Başkan Aydın Ağaoğlu, A Haber canlı yayınında marketlerde etiket incelemesinde bulundu.