Dolar düştü gözler market etiketlerinde! Aydın Ağaoğlu zincir marketlere seslendi: Çıktığı süratle aynı oranda indirim bekliyoruz

Son dakika haberi... Dövizdeki hızlı düşüşle birlikte herkesin merak ettiği soru marketlerdeki etiketlere yansıyacak mı? Kurdaki sert düşüş etiketlere nasıl yansıdı? Ayrıntıları A Haber muhabiri Melis Coşan İslamoğlu aktardı. Tüketici Konfederasyonu Onursal Başkan Aydın Ağaoğlu, A Haber canlı yayınında marketlerde etiket incelemesinde bulundu.

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