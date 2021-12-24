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Haberler Galeri Dolar düştü gözler market etiketlerinde! Aydın Ağaoğlu zincir marketlere seslendi: Çıktığı süratle aynı oranda indirim bekliyoruz

Dolar düştü gözler market etiketlerinde! Aydın Ağaoğlu zincir marketlere seslendi: Çıktığı süratle aynı oranda indirim bekliyoruz

Son dakika haberi... Dövizdeki hızlı düşüşle birlikte herkesin merak ettiği soru marketlerdeki etiketlere yansıyacak mı? Kurdaki sert düşüş etiketlere nasıl yansıdı? Ayrıntıları A Haber muhabiri Melis Coşan İslamoğlu aktardı. Tüketici Konfederasyonu Onursal Başkan Aydın Ağaoğlu, A Haber canlı yayınında marketlerde etiket incelemesinde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 24.12.2021 10:51 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 10:53
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Dolar düştü gözler market etiketlerinde! Aydın Ağaoğlu zincir marketlere seslendi: Çıktığı süratle aynı oranda indirim bekliyoruz

Dolar kuru gerekçe gösterilerek marketlerdeki birçok gıda ürününe zam yapıldı. Dövizdeki hızlı düşüşle birlikte herkesin merak ettiği soru marketlerdeki etiketlere yansıyacak mı? Kurdaki sert düşüş etiketlere nasıl yansıdı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dolar düştü gözler market etiketlerinde! Aydın Ağaoğlu zincir marketlere seslendi: Çıktığı süratle aynı oranda indirim bekliyoruz

İndirim yapmayana ağır cezalar geliyor. Denetlimler artacak ihlalde bulunanlara ağır cezalar verilecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Melis Coşan İslamoğlu aktardı.

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Dolar düştü gözler market etiketlerinde! Aydın Ağaoğlu zincir marketlere seslendi: Çıktığı süratle aynı oranda indirim bekliyoruz

Tarım Kooperatifi Marketleri öncülük yaptı ve yüzde 30'a kadar indirimler uyguladı. Gözler ise diğer marketlere çevrildi.

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Dolar düştü gözler market etiketlerinde! Aydın Ağaoğlu zincir marketlere seslendi: Çıktığı süratle aynı oranda indirim bekliyoruz

Tüketici Konfederasyonu Onursal Başkan Aydın Ağaoğlu, A Haber canlı yayınında marketlerde etiket incelemesinde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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Dolar düştü gözler market etiketlerinde! Aydın Ağaoğlu zincir marketlere seslendi: Çıktığı süratle aynı oranda indirim bekliyoruz

Aslında dövizin düşüşü çıkışıyla her şeyin fiyatının artmasını veya azalmasını ben normal karşılamıyorum. Döviz ile ne ilgisi var tavuk yumurtluyor?