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Dolar düştü etiketler değişecek mi?

A Haber
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Giriş: 22.12.2021 11:37
Dövizi bahane ederek zam yapanlar fiyatları ne zaman indirecek? TÜKONFED Mali İşler Komisyonu Başkanı Murat Bal, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bal, "Şu anda marketlere yansıyan bir düşüş yok. Ama önümüzdeki günlerde bekliyoruz." dedi.
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