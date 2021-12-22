22 Aralık 2021, Çarşamba
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Dolar düştü etiketler değişecek mi?
Dövizi bahane ederek zam yapanlar fiyatları ne zaman indirecek? TÜKONFED Mali İşler Komisyonu Başkanı Murat Bal, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bal, "Şu anda marketlere yansıyan bir düşüş yok. Ama önümüzdeki günlerde bekliyoruz." dedi.