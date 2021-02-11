"Dolar 2021 yıl sonunda 6.50 seviyelerine gerileyecek" A Haber canlı yayınında açıkladı

Dolar, Türk Lirası karşısında eriyeme devam ediyor. 7,01'e kadar gerileyen dolar son 6 ayın en düşük seviyesini gördü. A Para Analisti Uğur Aydın, dolardaki düşüş sürecek mi? 2021 yıl sonunda dolar ne kadar olur? Sorularına canlı yayında yanıt verdi. Aydın, HSBC bankasının 2021 yıl sonu 7.10 tahminini 6.50 seviyelerine çekerek güncellediğini duyurdu. İşte Dolar/TL'de son durum ve en güncel rakamlar...

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