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Doğru kira sözleşmesinin 10 kuralı! Tarafların hakkını koruyan sözleşmede dikkat edilmesi gerekenler

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 12.07.2024 10:48
Ev sahibi ve kiracı arasındaki anlaşmazlıkları en aza indirmek için kira sözleşmesinin doğru şekilde hazırlanması önemli. Peki, kira sözleşmesi nasıl hazırlanır? Nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Depozito bedeli yazılmalı mı? Detayları A Haber canlı yayınına konuk olan avukat Zafer İşeri anlattı.
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Doğru kira sözleşmesinin 10 kuralı! Tarafların hakkını koruyan sözleşmede dikkat edilmesi gerekenler
Doğru kira sözleşmesinin 10 kuralı! Tarafların hakkını koruyan sözleşmede dikkat edilmesi gerekenler
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