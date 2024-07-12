12 Temmuz 2024, Cuma
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Doğru kira sözleşmesinin 10 kuralı! Tarafların hakkını koruyan sözleşmede dikkat edilmesi gerekenler
Ev sahibi ve kiracı arasındaki anlaşmazlıkları en aza indirmek için kira sözleşmesinin doğru şekilde hazırlanması önemli. Peki, kira sözleşmesi nasıl hazırlanır? Nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Depozito bedeli yazılmalı mı? Detayları A Haber canlı yayınına konuk olan avukat Zafer İşeri anlattı.