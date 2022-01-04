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Doğalgaz ve KOSGEB desteği ne anlama geliyor? Vatandaşa yansıması nasıl olacak?

A Haber
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Giriş: 04.01.2022 10:46
Güncelleme:04.01.2022 10:46
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Kabine toplantısının ardından 2 güzel haberi Türkiye ile paylaştı. Başkan Erdoğan, “Vatandaşlara kömür yardımını. Doğalgaz desteği olarak da verebileceği haberini sizlerle paylaşmak istiyorum. KOSGEP destekleriyle ilgili bir müjdemizi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Nisan'da hızlı bir destek programı başlatmıştık. Son 12 aydaki çalışan sayısını koruyup, meslek lisesi veya üniversite öğrencimizi istihdam eden şirketlere 100 bin lira destek sağlayacağız. Amacımız bu programla 75 bin yeni meslek lisesi veya üniversite öğrencimizi istihdama dahil etmektir.” ifadelerini kullandı. Peki bu iki destek ne anlama geliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Global Enerji Derneği Başkanı Murat Dilek ve KOBİDER Başkanı Nurettin Özgenç değerlendirdi.

Global Enerji Derneği Başkanı Murat Dilek'in açıklamaları:

"Geçtiğimiz yılda kamu çok önemli destekler verdi, çok büyük fedakarlıklarda bulundu. Bunun temel sebebi dünyada olan enerji krizleri. Avrupa uzun zamandır böyle bir enerji kriziyle karşı karşıya kalmadı. Bu durum yeni nesil için şoke edici. Enerjinin olmadığı bir dünyayı düşünmekte dahi zorlanıyorlar.

İngiltere'de metrelerce uzayan benzin kuyrukları, tasarruf amaçlı elektrik kesintileri ve boş marketler yani Avrupa yaşamadıkları günler yaşıyor. Dünyada çok ciddi bir enerji krizi yaşanıyor. Genel anlamda emtia fiyatlarında bir artış söz konuş.

Kovidden sonra enerjide taleplerde büyük bir patlama oldu, bu dönemde finansman kuruluşları yeni yatırımlara destek olmada geri çekildi ve arz konusunda sıkıntılar çıktı ve fiyatlarda ciddi bir artış meydana geldi. Türkiye'de 160 milyar TL'ye yakın bir sübvanse yapıldı ve vatandaşa destek sağlandı."

KOBİDER Başkanı Nurettin Özgenç'in ifadeleri:

"Küçük ve mikro ölçekli işletmelere istihdam desteği sağlandı. İşçi alımlarında atılacak adımlar çok önemli ve bunlar güzel gelişmeler. Hem istihdam açısında hem nitelikli eleman bulmak açısında iyi olacak."

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