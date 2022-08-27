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Dar gelirliye yeni destekler! 30 milyar TL’lik icra borcu silinecek

A Haber
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Giriş: 27.08.2022 11:13
Salgın ve küresel krizden en fazla etkilenen dar gelirliler için hazırlanan yeni paketle 6 milyon kişinin borcu tasfiye edilecek. 2 bin TL'ye kadar olan borçları kapsayan yaklaşık 6 milyon icra dosyası tasfiye edilecek. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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