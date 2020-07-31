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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'tan pandemi değerlendirmesi: Ticaretimiz eski ile yarışır vaziyette

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Giriş: 31.07.2020 12:10
Güncelleme:31.07.2020 12:13
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Turizm dışında hemen hemen tüm sanayi ve ticaretimizin çarkları eski ile yarışır vaziyete gelmiş durumda hamd olsun." dedi.

Oktay, Beştepe Millet Camisi'nde kıldığı Kurban Bayramı namazının ardından açıklamalarda bulundu.

Türk milletinin ve İslam aleminin bayramını tebrik eden Oktay, Allah'tan, kesilen kurbanların kabul edilmesi ve bu yıl salgın nedeniyle hacca gidemeyen hacı adaylarının gelecek yıl gidebilmelerini temenni etti.

Ülke sınırlarında nöbet tutan Mehmetçiğin, yurt içi ve dışında görevdeki tüm güvenlik güçlerinin, sağlık personeli ve itfaiye ekiplerinin de bayramını tebrik eden Oktay, şehitler için Allah'tan rahmet, gazilere hayırlı ve uzun ömürler diledi.

Salgın nedeniyle şimdiden "Nerede o eski bayramlar?" denmeye başlandığını ifade eden Oktay, "İnşallah en kısa sürede geride kalır ve hep birlikte sarıldığımız ve milletçe kucaklaştığımız o bayramlarımıza kavuşuruz." ifadesini kullandı.

Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi bu bayramda da gönülden kucaklaşılacağını kaydeden Oktay, salgınla mücadele kapsamında "maske, mesafe, temizlik" kurallarını hatırlatarak, vatandaşlardan "bayramı bayram gibi yaşamaları ve yaşatmaları" için trafikte daha dikkatli olmalarını istedi.

Ramazan Bayramı'yla kıyaslandığında Türkiye'nin ekonomi ve ticaretteki durumunun daha iyi olduğunu dile getiren Oktay, şöyle devam etti:

"Normalleşme süreciyle Cumhurbaşkanımız liderliğinde hem salgınla mücadelemiz hem de normalleşme sürecinde ekonomimizin, sanayimizin çarkları, ticaretimizin çarkları dönmeye başladı. Turizm dışında hemen hemen tüm sanayi ve ticaretimizin çarkları eski ile mücadele eder, yarışır vaziyete gelmiş durumda hamd olsun. Haziranı hatırlayın. Geçen yıla yüzde 15 artış yakaladığımız bir aydı. Ümit ediyoruz ki turizm sezonumuz, bununla birlikte ulaşım ve hizmet sektörümüz de canlanıyor olur."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, daha sonra kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla da bayramlaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Camiye gelen çocuklara oyuncak hediye eden Oktay, vatandaşların fotoğraf çektirme isteğini de geri çevirmedi.

Oktay'a Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Ankara Valisi Vasip Şahin eşlik etti.

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