Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, CHP'nin kirli iftiralar üzerinden eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı hedef almasına tepki gösterdi. Merkez Bankası ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Yiğit Bulut, "Satılabilir rezervlere baktığınızda teknik olarak; 128 milyar doların satılabilir rezerv olmadığı görülür.” dedi. Berat Albayrak'ın 'milli enerji ve maden politikası' vizyonuna vurgu yapan Yiğit Bulut sondaj gemilerinin alınmasının Berat Albayrak'ın çabalarıyla olduğunu ifade etti. Yiğit Bulut, “Berat Bey başardı ve o gemileri aldı. O gemilerin alınması çok büyük bir vizyondur. Türkiye bugün Akdeniz'de yer altı kaynaklarını arıyorsa o gemiler sayesindedir. Bugün buna kimse teşekkür etmiyor. O gemiler sayesinde Akdeniz'deyiz.” ifadelerini kullandı.

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