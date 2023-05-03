Cudi-Gabar’da yeni petrol rezervi! Başkan Erdoğan’dan petrol keşfi paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün açıkladığı petrol müjdesiyle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Başkan Erdoğan paylaşımında, "Bugünlere nasıl geldik?" derken; Cudi ve Gabar'ın teröristlerden temizlenerek ülkemize oynanan kirli tezgahın bozulduğunu ve her engelin aşıldığını aktardı.

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