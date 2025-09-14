14 Eylül 2025, Pazar

Çubuk sirkesi nasıl yapılır? İşte sirke yapımının püf noktaları

Çubuk sirkesi nasıl yapılır? İşte sirke yapımının püf noktaları

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2025 16:33
Coğrafi işaretli Çubuk turşusu sadece Türkiye'de değil dünyada da markalaşmış durumda. Çubuk turşularına lezzeti ise ilçeye özel sirkeler veriyor. Peki, sirkeler nasıl yapılıyor? Detaylar haberimizde...
