CHP’nin boykot çağrısı piyasaya nasıl yansıdı? İslam Memiş: Olumsuz bir etkisi yok

Bayramın ardından çarşı pazarlarda hareketlilik sürüyor. Peki piyasalar güne nasıl başladı? Finans Analisti İslam Memiş A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Memiş, "Şu anda piyasalara olumsuz bir etkisi yok. Çarşı pazarda her şeyin gayet normal bir şekilde devam ettiğini gözlemliyoruz. İyimserlik devam ediyor. Piyasalarda bir bozulma yok şu anda." dedi.

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