CHP'nin 128 milyar dolar çarpıtması! A Haber'de çarpıcı açıklamalar: Benzer şeyleri FETÖ'cüler yapıyordu!

Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 128 milyar dolar tutarındaki rezervin akıbetine ilişkin iddialara yanıt verdi. Konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, "CHP’nin daha önceki siyasi kampanyalarını da düşününce buradaki algı operasyonunu böyle adım adım yürütüyor olmaları. Bu algıyı devam ettiriyor ve sürekli gündemde tutuyor olması bence bunların hepsi bana CHP’nin aklı gibi gelmiyor. Biz bunları çok yaşadık. Geçmişte 17-25 Aralık’taki darbe girişimi sırasında buna benzer şeyleri FETÖ’cüler yapıyordu. Şimdi burada CHP’nin ben bunu gerçekten tek başına organize edip bütün Türkiye’de böyle bir algı oluşturmayı kendi zihinleriyle yaptığını düşünmüyorum" dedi.

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