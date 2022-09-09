Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan videolu "sosyal konut projesi" paylaşımı! İlk kez gençlere özel kontenjan

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde ilk kez gençlere özel kontenjan ayıracaklarını bildirdi. Bakan Kurum, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde, gençlerimize ve emeklilerimize özel kontenjan ayırıyoruz" ifadelerini kullandı.

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