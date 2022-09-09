09 Eylül 2022, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan videolu "sosyal konut projesi" paylaşımı! İlk kez gençlere özel kontenjan
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde ilk kez gençlere özel kontenjan ayıracaklarını bildirdi. Bakan Kurum, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde, gençlerimize ve emeklilerimize özel kontenjan ayırıyoruz" ifadelerini kullandı.