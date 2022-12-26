Çanakkale turizmde cazibe merkezine haline geldi! Ulaşımın kolaylaşması turizmi hareketlendirdi

Çanakkale Kaz Dağları, son yirmi yılda yapılan yatırımlarla, turizmde cazibe merkezi haline geldi. Öyle ki bölgede yılbaşı öncesi otellerdeki doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı.

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