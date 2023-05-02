02 Mayıs 2023, Salı
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Çalışma zamanı 6 saate mi düşüyor? Çalışma saatleri kısalıyor mu?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, gelişen yeni iş ortamları nedeniyle haftalık 45 saat olan çalışma süresinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Bakan Bilgin, "İngiltere'de 6 saat uygulamasına geçildi. 5 saat deneniyor" dedi. Uzman isim A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.