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Çalışma zamanı 6 saate mi düşüyor? Çalışma saatleri kısalıyor mu?

A Haber
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Giriş: 02.05.2023 14:46
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, gelişen yeni iş ortamları nedeniyle haftalık 45 saat olan çalışma süresinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Bakan Bilgin, "İngiltere'de 6 saat uygulamasına geçildi. 5 saat deneniyor" dedi. Uzman isim A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Çalışma zamanı 6 saate mi düşüyor? ÇALIŞMA ZAMANI 6 SAATE Mİ DÜŞÜYOR?

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