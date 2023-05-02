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Çalışma zamanı 6 saate mi düşüyor? Çalışma saatleri kısalıyor mu?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 02.05.2023 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023
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Çalışma zamanı 6 saate mi düşüyor? Çalışma saatleri kısalıyor mu?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, gelişen yeni iş ortamları nedeniyle haftalık 45 saat olan çalışma süresinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Bakan Bilgin, "İngiltere'de 6 saat uygulamasına geçildi. 5 saat deneniyor" dedi. Uzman isim A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde dikkat çeken bir mesaj verdi. Bilgin, "Çalışma saatlerini yeniden düzenlemek zorundayız" dedi.

Çalışma zamanı 6 saate mi düşüyor? Çalışma saatleri kısalıyor mu?

İngiltere'de 6 saat uygulamasına geçildiğini belirten Bilgin, "5 saat denemesi yapılıyor. Dünyanın birçok yerinde, bu çalışmalar yapılıyor, üzerinde tartışmamız gerekir." ifadelerini kullandı.

Çalışma zamanı 6 saate mi düşüyor? Çalışma saatleri kısalıyor mu?

Bakan Vedat Bilgin'in çalışma saati konusundaki açıklaması ve maaşlara yapılacak zam başlığını A Haber muhabiri Ece Altuğ, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Tarkan Zengin'e sordu.

Çalışma zamanı 6 saate mi düşüyor? Çalışma saatleri kısalıyor mu?

İşte o açıklamalardan satır başları;

- Haftalık çalışma gününün azaltılması da tartışılıyor. Batı Avrupa ülkelerinde uygulamaları var.

Çalışma zamanı 6 saate mi düşüyor? Çalışma saatleri kısalıyor mu?

- Burada temel hedef çalışanların aile ve sosyal hayat dengesini kurmak için çalışanların daha verimli olmalarını sağlamak için çalışma hayatında bu çalışma süreleri haftalık çalışma gün sayısının önemli etkileri var.

Çalışma zamanı 6 saate mi düşüyor? Çalışma saatleri kısalıyor mu?

NE ZAMAN UYGULANIR?

- Bizim ülkemizde bu uygulamanın olabilmesinin ben biraz zaman alacağını düşünüyorum.

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