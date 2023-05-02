Çalışma zamanı 6 saate mi düşüyor? Çalışma saatleri kısalıyor mu?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, gelişen yeni iş ortamları nedeniyle haftalık 45 saat olan çalışma süresinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Bakan Bilgin, "İngiltere'de 6 saat uygulamasına geçildi. 5 saat deneniyor" dedi. Uzman isim A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde dikkat çeken bir mesaj verdi. Bilgin, "Çalışma saatlerini yeniden düzenlemek zorundayız" dedi.
İngiltere'de 6 saat uygulamasına geçildiğini belirten Bilgin, "5 saat denemesi yapılıyor. Dünyanın birçok yerinde, bu çalışmalar yapılıyor, üzerinde tartışmamız gerekir." ifadelerini kullandı.
Bakan Vedat Bilgin'in çalışma saati konusundaki açıklaması ve maaşlara yapılacak zam başlığını A Haber muhabiri Ece Altuğ, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Tarkan Zengin'e sordu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
- Haftalık çalışma gününün azaltılması da tartışılıyor. Batı Avrupa ülkelerinde uygulamaları var.
- Burada temel hedef çalışanların aile ve sosyal hayat dengesini kurmak için çalışanların daha verimli olmalarını sağlamak için çalışma hayatında bu çalışma süreleri haftalık çalışma gün sayısının önemli etkileri var.
NE ZAMAN UYGULANIR?
- Bizim ülkemizde bu uygulamanın olabilmesinin ben biraz zaman alacağını düşünüyorum.
HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Metabolizmayı 2 kat hızlandıran yağ yakıcı tarif! 10 günde iğne ipliğe dönebilirsiniz! Haftada 2 kez birlikte tüketin...
- 1 gramı altını olanlar bile gözünü ayırmasın! 24 saat içerisinde altın fiyatları değişecek! İslam Memiş açık açık tarih verdi!
- YSK 14 MAYIS SEÇİM YASAKLARI 2023 | Seçim yasakları ne zaman başlayıp, sona erecek? Kafe ve restoranlar açık mı?
- Devamsızlık affı MEB son dakika! 12.sınıf öğrencilerine devam zorunluluğu kalktı mı? Devamsızlıktan sınıfta kalma var mı, yok mu?
- Gelinim Mutfakta günün puan durumu! 2 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?
- Doğal gaz hangi ay bedava olacak? Nisan-Mayıs 2023 hangi tarihler arasında ücretsiz? Bu ay doğal gaz faturası gelecek mi?
- TEMMUZ ZAMMINDA Refah Payı ÇARKI ÇEVİRDİ! Emekli, memur, asgari ücretliye %21.43+%13,57 ARTIŞ! 7500-10000-15000 TL maaşa farklı hesaplama...
- SANDIK GÖREVLİSİ SORGULAMA 2023! Seçim görevleri ne zaman belli olur, bu hafta mı? Ücretleri açıklandı mı?
- Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları ne zaman, bu hafta açıklanır mı? AÖL 2.dönem sınav sonuç tarihi 2023! AÖL giriş e-devlet!
- DİYANET PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI 2023! DİB en az lise mezunu personel alımı başvuru şartları neler? Temizlik, güvenlik görevlisi, aşçı...sinav.diyanet.gov.tr
- Aile Destek Ödemeleri ne zaman, yattı mı? 2023 Mayıs ayının kaçında yatacak? Aile Destek Programı başvuru şartları neler?
- Marmaray'da ne oldu, seferler iptal mi edildi? 2 Mayıs Marmaray intihar girişimi son dakika haberleri!