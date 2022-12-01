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ÇALIŞMA HAYATINDA NELER DEĞİŞECEK? Hangi adımlar atıldı, atılacak? Emekli ve annelere hangi imkanlar tanınacak?

A Haber
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Giriş: 01.12.2022 09:46
Güncelleme:01.12.2022 09:53
Milyonlarca çalışanın hayatına dokunan devrim niteliğinde kararlar alındı. Annelere yarı zamanlı çalışma imkanı getirildi. 3 çocuk için borçlanma hakkı verildi. Konut edindirme yardımları, emeklilere bayram ikramiyesi gibi önemli adımlar atıldı. Peki çalışma hayatında neler değişecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
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