01 Aralık 2022, Perşembe
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ÇALIŞMA HAYATINDA NELER DEĞİŞECEK? Hangi adımlar atıldı, atılacak? Emekli ve annelere hangi imkanlar tanınacak?
Milyonlarca çalışanın hayatına dokunan devrim niteliğinde kararlar alındı. Annelere yarı zamanlı çalışma imkanı getirildi. 3 çocuk için borçlanma hakkı verildi. Konut edindirme yardımları, emeklilere bayram ikramiyesi gibi önemli adımlar atıldı. Peki çalışma hayatında neler değişecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.