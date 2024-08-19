19 Ağustos 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Çalışma dünyasına OVP düzenlemesi: Esnek çalışma modeli

Çalışma dünyasına OVP düzenlemesi: Esnek çalışma modeli

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.08.2024 09:07
Yeni nesil çalışma modelleri kapsamındaki esnek çalışma ve mesai saatlerinde düzenleme için hükümet çalışmalarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında düzenlenen toplantıda esnek çalışma modeli konusu gündeme geldi. OVP düzenlemeleri kapsamında iş-özel yaşam dengesi gözetilecek.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Çalışma dünyasına OVP düzenlemesi
Çalışma dünyasına OVP düzenlemesi
Bakan Şimşek’ten enflasyon mesajı
Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı
Evde bakım yardımı ödemeleri hesaplarda
Evde bakım yardımı ödemeleri hesaplarda
15 aracı vatandaşın sofrasına çöktü
15 aracı vatandaşın sofrasına çöktü
Altın ve dolar fiyatları yükselecek mi?
Altın ve dolar fiyatları yükselecek mi?
Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi?
Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi?
Yatırım Ortamını İyileştirme Toplantısı
Yatırım Ortamını İyileştirme Toplantısı
Diyarbakır fıstığında hasat
Diyarbakır fıstığında hasat
Konut satışlarında büyük artış!
Konut satışlarında büyük artış!
Motorlu tırpan tamircilerinde ‘hasat’ yoğunluğu
Motorlu tırpan tamircilerinde ‘hasat' yoğunluğu
Deprem bölgesinde bereketli üzüm hasadı
Deprem bölgesinde bereketli üzüm hasadı
Otoyol ödemeleri e-Devlet’te
Otoyol ödemeleri e-Devlet'te
Daha Fazla Video Göster