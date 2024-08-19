19 Ağustos 2024, Pazartesi
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Çalışma dünyasına OVP düzenlemesi: Esnek çalışma modeli
Yeni nesil çalışma modelleri kapsamındaki esnek çalışma ve mesai saatlerinde düzenleme için hükümet çalışmalarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında düzenlenen toplantıda esnek çalışma modeli konusu gündeme geldi. OVP düzenlemeleri kapsamında iş-özel yaşam dengesi gözetilecek.