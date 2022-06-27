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Bulgaristan’da siyasi ve ekonomik kriz: Avrupa biz mağdur etti, yalnız bıraktı

A Haber
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Giriş: 27.06.2022 14:42
Bulgaristan, ekonomik ve siyasi krizle boğuşuyor. Yüksek enflasyon, artan yakıt fiyatları ve hayat pahalılığı, ülkenin ana gündem maddesi. Petkov hükümetinin düşmesiyle siyasi kaosa sürüklenen Bulgaristan,  ekonomik darboğaza çözüm arıyor. A Haber, Sofya'da siyasi ve ekonomik krizi Bulgaristan'da yaşayan Türklere sordu. İşte o cevaplar…
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