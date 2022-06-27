27 Haziran 2022, Pazartesi
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Bulgaristan’da siyasi ve ekonomik kriz: Avrupa biz mağdur etti, yalnız bıraktı
Bulgaristan, ekonomik ve siyasi krizle boğuşuyor. Yüksek enflasyon, artan yakıt fiyatları ve hayat pahalılığı, ülkenin ana gündem maddesi. Petkov hükümetinin düşmesiyle siyasi kaosa sürüklenen Bulgaristan, ekonomik darboğaza çözüm arıyor. A Haber, Sofya'da siyasi ve ekonomik krizi Bulgaristan'da yaşayan Türklere sordu. İşte o cevaplar…