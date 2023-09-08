08 Eylül 2023, Cuma
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Borsada halka arzlara dikkat! Uzman isimden yatırımcılara kritik uyarıları: Temkinli olmakta fayda var! | Altının seyri ne oldu?
Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı. Enflasyonu ve vatandaşı nasıl etkileyecek? Piyasalar haftayı nasıl kapatacak? Borsada beklentiler ne yönde? Borsadaki yükseliş daha ne kadar sürer? Halka arzlarda nelere dikkat edilmeli? Altının seyri ne olur? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, A Haber canlı yayınında yatırımcılara kritik tavsiyelerde bulundu.