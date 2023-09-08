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Borsada halka arzlara dikkat! Uzman isimden yatırımcılara kritik uyarıları: Temkinli olmakta fayda var! | Altının seyri ne oldu?

A Haber
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Giriş: 08.09.2023 09:44
Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı. Enflasyonu ve vatandaşı nasıl etkileyecek? Piyasalar haftayı nasıl kapatacak? Borsada beklentiler ne yönde? Borsadaki yükseliş daha ne kadar sürer? Halka arzlarda nelere dikkat edilmeli? Altının seyri ne olur? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, A Haber canlı yayınında yatırımcılara kritik tavsiyelerde bulundu.
Halka arzlara dikkat! Uzman isim uyardı HALKA ARZLARA DİKKAT! UZMAN İSİM UYARDI

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