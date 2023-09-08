Borsada halka arzlara dikkat! Uzman isimden yatırımcılara kritik uyarıları: Temkinli olmakta fayda var! | Altının seyri ne oldu?

GEÇİŞ SÜRECİ

Yabancılarla temaslar çok önemli. Yabancı yatırımcılarla zaten Körfez ülkeleri ve Batı tarafındaki ciddi yatırımcılarla görüşülmüştü oradan gelecek olan sermaye içeriye girecek olan döviz girdisi önemli olacak. Ve tabii ki bazı enflasyon hedefleri kur hedefleri ve yakalamamız bir süreç var. Bu noktada da bir geçiş sürecinde olduğumuzu nitelendiriyor ekonomi birimi.