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Borsada halka arzlara dikkat! Uzman isimden yatırımcılara kritik uyarıları: Temkinli olmakta fayda var! | Altının seyri ne oldu?

Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı. Enflasyonu ve vatandaşı nasıl etkileyecek? Piyasalar haftayı nasıl kapatacak? Borsada beklentiler ne yönde? Borsadaki yükseliş daha ne kadar sürer? Halka arzlarda nelere dikkat edilmeli? Altının seyri ne olur? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, A Haber canlı yayınında yatırımcılara kritik tavsiyelerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 08.09.2023 09:42 Güncelleme Tarihi: 08.09.2023 09:44
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Borsada halka arzlara dikkat! Uzman isimden yatırımcılara kritik uyarıları: Temkinli olmakta fayda var! | Altının seyri ne oldu?

Piyasalar güne nasıl başladı? Altın ve dövizi nasıl bir seyir bekliyor? Borsada beklentiler ne yönde? Borsadaki yükseliş daha ne kadar sürer? Halka arzlarda nelere dikkat edilmeli?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Borsada halka arzlara dikkat! Uzman isimden yatırımcılara kritik uyarıları: Temkinli olmakta fayda var! | Altının seyri ne oldu?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, A Haber canlı yayınında yatırımcılara kritik tavsiyelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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Borsada halka arzlara dikkat! Uzman isimden yatırımcılara kritik uyarıları: Temkinli olmakta fayda var! | Altının seyri ne oldu?

OVP'NİN 3 AYAĞI

OVP'nin 3 ayağı vardı finansal istikrarı sağlamak, yapısal reformlarla beraber hem mali politikaları hem de para politikaları tarafında ilerlemek ve kur istikrarının fiyat istikrarının sağlanması üzerine atılan adımlar olacak önümüzdeki süreçte.

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Borsada halka arzlara dikkat! Uzman isimden yatırımcılara kritik uyarıları: Temkinli olmakta fayda var! | Altının seyri ne oldu?

GEÇİŞ SÜRECİ

Yabancılarla temaslar çok önemli. Yabancı yatırımcılarla zaten Körfez ülkeleri ve Batı tarafındaki ciddi yatırımcılarla görüşülmüştü oradan gelecek olan sermaye içeriye girecek olan döviz girdisi önemli olacak. Ve tabii ki bazı enflasyon hedefleri kur hedefleri ve yakalamamız bir süreç var. Bu noktada da bir geçiş sürecinde olduğumuzu nitelendiriyor ekonomi birimi.

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Borsada halka arzlara dikkat! Uzman isimden yatırımcılara kritik uyarıları: Temkinli olmakta fayda var! | Altının seyri ne oldu?

POZİTİF ETKİLERİNİ GÖZLEMLİYORUZ

Piyasalara yansıması pozitifti. Bu hafta aslında borsaya yansımalarını ve önümüzdeki süreçte nelere olabilir onları değerlendirdiğimizde OVP'nin özellikle yabancı yatırımcılarda pozitif etkilerinin olduğunu gözlemliyoruz.