Borsada art arda rekor açılışlar! Borsa ve altında yön ne olur?

Borsada psikolojik sınır 9 bini aştı. Güvenli liman altın yükselmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da yükseliş ne kadar devam edecek? Altında yön ne olur? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan stratejist Mustafa Aşkın değerlendirdi.

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