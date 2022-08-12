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Borsa İstanbul'dan rekor üstüne rekor

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Giriş: 12.08.2022 09:40
Son dakika haberi... Borsa İstanbul'da tüm zamanların en yüksek seviyeleri görülüyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi, dün tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirdi. Peki, bundan sonraki seyir ne olur? Borsada yükseliş devam eder mi? Detayları A Para muhabiri Rıfat Fırat aktardı.
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