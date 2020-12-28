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Borsa İstanbul'da rekor üstüne rekor! Tüm zamanların en yüksek seviyesinde

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Giriş: 28.12.2020 15:14
Borsa İstanbul rekorlara bir yenisi daha eklendi. BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,11 değer kazanarak 1.441,90 puana çıkarken, 1.442,52 puanla da tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Piyasalarda yaşanan gelişmelerle ilgili olarak A Haber canlı yayınına bağlanan Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan önemli değerlendirmelerde bulundu. Enver Erkan, “Türk varlıklarında genel bir iyileşme var. Ekonomi politikalarını yaratmış olduğu bir gücen havası var. MB kararları ve açıklamaları, piyasa dostu normalleşme adımları yatırımcı güvenini olumlu şekilde etkiledi.” İfadelerini kullandı.
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