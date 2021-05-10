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Borsa İstanbul haftaya nasıl başladı?
Borsa İstanbul yatırımcı akınına uğrayarak büyük bir başarı gösterdi. Borsa İstanbul halka arzda TL bazında tarihi rekorunu kırdı. 11 şirket 6.6 milyarlık halka arza imza attı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgil değerlendirmelerde bulundu. Erdem, "Borsaya ilgi devam ediyor" dedi.