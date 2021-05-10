10 Mayıs 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Borsa İstanbul haftaya nasıl başladı?

Borsa İstanbul haftaya nasıl başladı?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.05.2021 09:53
Güncelleme:10.05.2021 09:57
Borsa İstanbul yatırımcı akınına uğrayarak büyük bir başarı gösterdi. Borsa İstanbul halka arzda TL bazında tarihi rekorunu kırdı. 11 şirket 6.6 milyarlık halka arza imza attı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgil değerlendirmelerde bulundu. Erdem, "Borsaya ilgi devam ediyor" dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Nakdi destek hesaplara yatıyor
Nakdi destek hesaplara yatıyor
Borsa İstanbul haftaya nasıl başladı?
Borsa İstanbul haftaya nasıl başladı?
Ödemeler yarın hesapta
Ödemeler yarın hesapta
1.100 TL destek kapıda veriliyor!
1.100 TL destek kapıda veriliyor!
1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana halatlar tamamlanıyor
1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana halatlar tamamlanıyor
Merkez Bankası politika faizini yüzde 19'da sabit tuttu
Merkez Bankası politika faizini yüzde 19'da sabit tuttu
Merkez Bankası faiz kararı belli oldu!
Merkez Bankası faiz kararı belli oldu!
Dolandırıcıların ikramiye tuzağı
Dolandırıcıların ikramiye tuzağı
Faiz kararı ne olacak?
Faiz kararı ne olacak?
2 il havalimanına kavuşuyor
2 il havalimanına kavuşuyor
Bayram ikramiyeleri ödeniyor
Bayram ikramiyeleri ödeniyor
Daha Fazla Video Göster