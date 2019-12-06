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06.12.2019

Borsa İstanbul 20 ayın zirvesini gördü

Güne yükselişle başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde 109 bin direnci aşıldı... Borsa İstanbul 100 endeksi 109 bin 315 puana kadar yükselerek 20 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Borsa İstanbul 100 endeksi, haftanın son işlem gününe 349 puanlık yükselişle 109 bin 8 puandan başlarken, günün ilerleyen saatlerinde yükselişini sürdürdü ve yeni rekorunu kırdı.

BIST 100 ENDEKSİ 109 BİN 315 PUANA KADAR YÜKSELDİ

BIST 100 endeksi 109 bin 315 puana kadar yükselerek 25 Nisan 2018 tarihinden beri en yüksek seviyeyi gördü. Endeks saat 15.59 itibarıyla 109 bin 6 puandan işlem görürken, hisse senetleri yüzde 0.30 oranında yükseldi. Bankacılık endeksi de yüzde 0.21 oranında yükselişle 152 bin 774 puanda bulunuyor.

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