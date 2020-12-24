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Borcu olanlar dikkat! Başvuru için son gün 31 Aralık | Peki yapılandırma için başvuru nasıl yapılır? İşte yanıtı

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.12.2020 15:40
Güncelleme:24.12.2020 15:52
Binlerce kişiyi ilgilendiren borç yapılandırmasında son gün 31 Aralık. Şu ana kadar kaç kişi başvurdu? Yapılandırmada süreç nasıl işliyor? Yapılandırma hangi borçları kapsıyor? Borç yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır tüm bu soruları uzman konuğuna sordu. İşte yanıtlar...

Birçok borç yapılandırma kapsamına alındı. Peki hangi borçlar yapılandırma kapsamında hangiler değil? Mali Müşavir Murat Bal merak edilen tüm bu soruları A Haber canlı yayınında yanıt verdi.

Tüm vergi borçlarının yapılandırma kapsamında olduğunu ifade eden Bal, yapılandırmaya tabi olan borçları sıraladı;

*İdari para cezaları;

*SGK, GSS ve Bağ Kur borçları

*Gümrük borçları

*Belediyeye ait emlak borçları

*KOSGEB borçları

Kapsam dışında tutulan borçlar ise;

*Özel otoyol ücretleri

*Bağımsız kurul cezaları

*Ecri misille alakası borçlar

*Elektrik borçları

BORCUNUZU 36 AYA KADAR TAKSİTLENDİREBİLİRSİNİZ

Yapılandırılan borçların 36 aya kadar taksitlendirileceğini ifade eden Bal, en fazla iki taksit geciktirilmesi durumunda yapılandırılmanın bozulabileceği uyarısında bulundu.

Yapılandırma 31 Ağustos 2020 yılına kadar ki borçları kapsıyor. Bu tarihten sonra olan borçlar yapılandırma dışında tutulacak.

Yapılandırma için ise son gün 31 Aralık! Başvurular e-Devlet üzerinde online olarak yapılabilir.

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