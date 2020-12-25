Borç yapılandırmasında son gün 31 Aralık! SGK Başkanı İsmail Yılmaz A Haber'de soruları yanıtladı

Binlerce kişiyi ilgilendiren borç yapılandırmasında son gün 31 Aralık. Bütün borçları kapsayan bu yapılandırmayla birlikte kamuya olan borç yükü azalacak. Şu ana kadar 26 milyar lira kadar başvuru gerçekleşti. Düzenleme ile borçlar 18 aya varan taksit seçeneği ile ödenebilecek. Başvuranlar faiz indiriminden faydalanacak. Yapılandırmadan faydalanabilmek için 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuru yapılması gerekiyor. Peki bu yapılandırmaya hangi borçlar giriyor ve ödemeler nasıl olacak? Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı İsmail A Haber’de tüm soruları cevapladı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı İsmail Yılmaz'ın açıklamaları:

"Yapılandırma kapsamına 31 Ağustos 2020 tarihinden önce kurumuza Genel Sağlık Sigortası prim borçları, sigorta primleri, idari para cezaları rücu alacakları, yersi ödenen aylıklar ve bir de geçmiş dönemde 4B sigortalılardan hizmetleri durdurulan vatandaşlarımız faydalanabilir.

Burada son tarih 31 Aralık 2020. Bütün vatandaşlarımızı bu kapsamda borçlarını yapılandırmaya bekliyoruz. Yapılandırma yapan vatandaşlar ilk taksitlerini 1 Mart 2021 tarihinde ödeyecekler.

Borcu olan tüm vatandaşlarımız 81 ildeki merkezlerimize başvuru yapabiliyorlar. Bunun yanında işverenlerimiz e-SGK üzerinden başvuru yapabiliyorlar. BAĞ-KUR'lularımız yine müdürlüklerimize başvurdukları gibi e-Devlet üzerinden başvuru yapabiliyorlar. Buralardan da takiplerini yapabilecekler.

Biz tüm müracaatları e-SGK ve e-Devlet üzerinden kabul ediyoruz. Kuruma gelmeden yapılandırma yapılabiliyor. Burada yapılandırmanın durumunu görebilecekler. Bankalardan da ödemelerini rahat şekilde yapabilecekler. Banka bile gitmelerine gerek yok internet üzerinden de ödemelerini yapabilecekler.

Gecikme faizi ve gecikme zamlarının tamamını siliyoruz. Bu çok önemli. 2008 yılında bin 200 lira prim borcu olan vatandaşın bugün gecikme faizi ve gecikme zam ile birlikte ödemesi gereken tutar 4 bin 700 lira civarında. Yapılandırmaya başvuru yaptığında gecikme faizi ve gecikme zammını siliyoruz. Bu tutar bin 800 liraya kadar düşüyor. Peşin ödemede bin 281 lira ödüyor. İşte burada çok ciddi avantajlar var.

Gecikme faizi ve gecikme zammını sildikten sonra biz bunu yurt içi fiyat endeksiyle borç durumunu güncelliyoruz. Vatandaşımız peşin ödemek isterse güncellenen tutarın yüzde 10'nunu ödeyecek. Vatandaşlarımız borçlarını 6-9-12-18 taksit şeklinde ödeyebilecek."