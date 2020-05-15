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BIST 100 endeksi yeniden 100 binin üzerinde! (15 Mayıs 2020 Cuma)

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Giriş: 15.05.2020 16:26
Güncelleme:15.05.2020 16:27
Koronavirüs salgınının etkisiyle 90 binin altına kadar gerileyen BIST 100 endeksi, salgının etkilerinin hafiflemesiyle birlikte yeniden toparlanma sürecine girerek 100 binin üzerine yükseldi. 15 Mayıs Cuma günü açılışta yüzde 1,22 oranında artan BIST 100 endeksi, 100 bin 401 puandan işlem gördü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,22 artışla 100.401,42 puana yükseldi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 1.208,39 puan ve yüzde 1,22 değer kazanarak 100.401,42 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,17 ve holding endeksi yüzde 0,82 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken, en fazla kazandıran yüzde 3,68 ile ticaret oldu.

Dün, Avrupa borsalarındaki düşüşlere paralel gerileyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,96 değer kaybıyla 99.193,03 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) beklenti anketi ve merkezi yönetim bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi ile Avro Bölgesinde büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının da yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin direnç konumunda olduğunu dile getiren analistler, 99.000 ve 97.200'ün destek olarak öne çıktığını bildirdi.

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