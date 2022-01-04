04 Ocak 2022, Salı
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Bilecik'teki altın rezerv sahası genişletiliyor
Bilecik'in Söğüt ilçesinde keşfedilen büyük altın rezervinin genişletilmesi için çalışma başlatıldı. Gübretaş, çevredeki maden sahalarını satın almaya başladı. Yeni altın rezervi müjdesi gelebilir. Ayrıntıları A Haber ekibinden Hasan Özdemir aktaracak.