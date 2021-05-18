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Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! İşte çiftçiye yeni destekler
Son dakika ekonomi haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan esnaf ve çiftçiye verilecek yeni destek paketini açıkladı. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından çiftçilerin yüzü gülerken, açıklanan fiyatların çiftçiye rahat bir nefes aldıracağı ifade edildi. İşte çiftçiye yapılacak destekler...