08 Eylül 2022, Perşembe
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Başkan Erdoğan'dan Türkiye-Hırvatistan iş forumunda önemli açıklamalar: 460 milyar dolar değerinde
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Hırvatistan ticaret hacminin, 2022'nin ilk 8 ayı itibarıyla 760 milyon doları geçtiğini belirterek "Şimdi yeni hedefimizi kısa vadede 2 milyar dolar olarak belirledik. Orta ve uzun vadede ise 5 milyar dolara ulaşmamızın önünde hiçbir engel görmüyorum." dedi. Diğer yandan Başkan Erdoğan, “Yurtdışı müteahhitlik sektörümüz 460 milyar dolar değerinde 11 bin 300 proje üstlendi. Firmalarımız dünyanın dört bir köşesinde başarılı projelere imza atarak yerel istihdama da katkı sağlıyor.” ifadelerine yer verdi.