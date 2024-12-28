Başkan Erdoğan’dan, AK Parti Bursa 8. Olağan Kongresi’nde ekonomi mesajları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi programının önceliğinin enflasyonu düşürmek olduğunu söyleyerek "Enflasyon tüm kötülüklerin anası konumundadır." dedi. Faizi indirmeye başlayacaklarını da ifade eden Başkan Erdoğan, "2025 bunun işaret yılı olacaktır. Faiz inecek ki enflasyon da insin." diye konuştu. Fahiş fiyatlı ürünlerin boykot edilmesi çağrısında da bulunan Erdoğan, "Satılmayan, alıcısı olmayan ürünün kıymeti kalmaz." ifadesini kullandı. Başkan Erdoğan aynı zamanda sosyal konut müjdesi verdi.

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