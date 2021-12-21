21 Aralık 2021, Salı
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Başkan Erdoğan resti çekti! TÜSİAD sessizliğe gömüldü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Kabine toplantısının ardından TÜSİAD’a yönelik mesajlarda verdi ve hükümeti yıkamayacaklarını söyledi. Başkan Erdoğan konuşmasında ekonomiye dair güven aşılayacak sözlerde sarf etti. Bu gelişmelerin ardından dolarda sert düşüş yaşandı. Bu gelişmelerden sonra hükümete meydan okumaya kalkışan TÜSİAD sessizliğe gömüldü. Detayları A haber muhabiri Mehmet Karataş TÜSİAD binası önünden aktardı.