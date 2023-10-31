Başkan Erdoğan müjdeyi duyurdu! KYK kredi ve bursu ne kadar oldu?

Başkan Erdoğan, 2024 yılında üniversite öğrencilerine ödenen kredi ve burs miktarlarına yapılacak zamları açıkladı. Buna göre kredi ve bursların, lisans öğrencileri için 1250 liradan 2000 liraya, yüksek lisans öğrencileri için 2500 liradan 4000 liraya, doktora öğrencileri için ise 3750 liradan 6000 liraya yükseltildiğini duyurdu.

YENİ KYK BURS VE KREDİ MİKTARLARI

📌2024'te Lisans öğrencileri için 1.250 liradan 2 bin liraya…

📌Yüksek lisans öğrencileri için 2 bin 500 liradan 4 bin liraya…

📌Doktora öğrencileri için 3 bin 750 liradan 6 bin liraya çıkartıyoruz