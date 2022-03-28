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Başkan Erdoğan asgari ücrete zam sinyalini vermişti! Canlı yayında rakam verdi! İşte vergisiz asgari ücret formülü

A Haber
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Giriş: 28.03.2022 10:22
Güncelleme:28.03.2022 10:25
Son dakika asgari ücret haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrete yeni zam için sinyali verdi. Peki asgari ücrete ikinci zam olacak mı? Vergisiz asgari ücret ne demek? Emekliye bayram ikramiyesi artacak mı? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında asgari ücret için rakam verdi ve formülü anlattı.
Asgari ücret için rakam verdi ASGARİ ÜCRET İÇİN RAKAM VERDİ

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Asgari ücret için rakam verdi
Asgari ücret için rakam verdi
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