Başkan Erdoğan asgari ücrete zam sinyalini vermişti! Canlı yayında rakam verdi! İşte vergisiz asgari ücret formülü
Son dakika asgari ücret haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrete yeni zam için sinyali verdi. Peki asgari ücrete ikinci zam olacak mı? Vergisiz asgari ücret ne demek? Emekliye bayram ikramiyesi artacak mı? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında asgari ücret için rakam verdi ve formülü anlattı.
Asgari ücrete yeni zam için Başkan Recep Tayyip Erdoğan Brüksel dönüşü uçakta gazetecilere "Sendikalarla görüşmeler neticesinde yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde kesinlikle vatandaşımızdan, işçimizden esirgemeyiz" dedi. Başkan Erdoğan'ın sözleri milyonları heyecanlandırdı.
Peki asgari ücrete ikinci zam olacak mı? Vergisiz asgari ücret ne demek? Emekliye bayram ikramiyesi artacak mı? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında asgari ücret için rakam verdi ve formülü anlattı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
TARİHİ BİR ZAM
Asgari ücrete tarihi bir zam oldu. Bizim tahminlerimizin de üzerinde oldu. Ama asıl orada yapılan vergisiz asgari ücret geldi. Apartman görevlileri vergisiz asgari ücret alıyor bu bütün herkese yayılabilir demiştik o çalışma yapıldı ve vergisiz asgari ücret geldi.
VERGİSİZ ASGARİ ÜCRET NE DEMEK?
Bu ne demek? Asgari ücretin üzerindeki yükün alınması demek. Dolayısıyla devlet aslında o yüzde 50'lik zammı bu fedakarlığıyla karşılamış oldu. Enflasyondaki gelişmeler piyasalardaki gelişmeler bütün dünya bir enflasyon yaşıyor gıdada sıkıntılar var tedarikte sıkıntılar var enerji fiyatlarının artması ikinci bir artışı gündeme getirdi.
BAŞKAN ERDOĞAN SİNYALİNİ VERDİ
AK Parti tarafından açıklamalar geldi. Sayın Cumhurbaşkanı verdiği cevap önemliydi.
Bu işin yolu var. Yasamız diyor ki senede bir kere toplanır Asgari Ücret Komisyonu. Bunun ikinci kez toplanması için küçük bir değişik gerekiyor. O kolay ama maliyet hesabının yapılması lazım. Asgari ücretin iki tarafı var alan var veren var veren de iş dünyası.
Yıl başında olan o vergi fedakarlığı gibi bir fedakarlığa ihtiyaç var gibi geliyor bana. Asgari ücrete güncelleme gelebilir.
İŞTE BEKLENEN RAKAM
Nisan Mayıs aylarında tekrar konuşuruz. Bir netleşme de söz konusu olabilir. Burada diyelim ki 1.500 liraya yakın kesintinin yarısından devlet vazgeçerse asgari ücret 5 bin lira gibi bir net rakama ulaşabilir.
EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ ARTACAK MI?
Orada da bir zam çalışması yapıldığını duyuyoruz. Emeklinin ikramiyesi de artacak gibi gözüküyor.
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