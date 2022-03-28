Başkan Erdoğan asgari ücrete zam sinyalini vermişti! Canlı yayında rakam verdi! İşte vergisiz asgari ücret formülü

BAŞKAN ERDOĞAN SİNYALİNİ VERDİ

AK Parti tarafından açıklamalar geldi. Sayın Cumhurbaşkanı verdiği cevap önemliydi.

Bu işin yolu var. Yasamız diyor ki senede bir kere toplanır Asgari Ücret Komisyonu. Bunun ikinci kez toplanması için küçük bir değişik gerekiyor. O kolay ama maliyet hesabının yapılması lazım. Asgari ücretin iki tarafı var alan var veren var veren de iş dünyası.