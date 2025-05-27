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Başkan Erdoğan: Adını Osmangazi olarak belirledik

Başkan Erdoğan: Adını Osmangazi olarak belirledik

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.05.2025 16:43
Güncelleme:27.05.2025 16:43
Başkan Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Yüzer üretim platformunda yeni aşamaya geldik. Türkiye’ye yeni bir üretim kabiliyeti kazandıracak 3 futbol sahası uzunluğundaki platformun adını Osmangazi olarak belirledik. İstanbul’un fethinin 572. Yıl dönümünde Osmangazi’yi inşallah Dolmabahçe’den Filyos’a uğurlayacağız.” dedi.
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Başkan Erdoğan: Adını Osmangazi olarak belirledik
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