27 Mayıs 2025, Salı
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Başkan Erdoğan: Adını Osmangazi olarak belirledik
Başkan Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Yüzer üretim platformunda yeni aşamaya geldik. Türkiye’ye yeni bir üretim kabiliyeti kazandıracak 3 futbol sahası uzunluğundaki platformun adını Osmangazi olarak belirledik. İstanbul’un fethinin 572. Yıl dönümünde Osmangazi’yi inşallah Dolmabahçe’den Filyos’a uğurlayacağız.” dedi.