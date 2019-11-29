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29.11.2019

Bakanı Pekcan: Ticaretteki payımızı artırmak istiyoruz

Türkiye 2023 Zirvesi panelinde konuşan Ticaret Bakanı Pekcan, "Dünya ticaret savaşları içinde biz de büyük bir mücadele veriyoruz." dedi. Bakan Pekcan, "Ticaretteki payımızı artırmak istiyoruz ve bunun için çalışmalarımız devam ettiriyoruz" şeklinde konuştu.

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